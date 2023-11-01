Индекс фармпроизводства в Новосибирской области вырос на 16% к 2022 году

По словам замглавы Минпромторга региона Максима Останина, в регионе увеличились запасы противовирусных средств, инсулина, а также гормональных препаратов и антикоагулянтов

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Индекс фармацевтического производства в Новосибирской области, по данным на начало осени, вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга региона Максим Останин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Сегодня, если смотреть по восьми месяцам 2023 года, то отраслью было отгружено товаров на порядка 16 млрд [рублей]. Если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года, то видно рост порядка на 19%. Если отойти к индексу фармацевтического производства, то здесь за январь-август прирост составил 16% к уровню предыдущего года", - сказал Останин.

По его словам, улучшилась также динамика запасов лекарственных препаратов в регионе. Так, противовирусных средств стало больше на 26%. Увеличились запасы инсулина, а также гормональных препаратов и антикоагулянтов.

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