В Псковской области запланировали снижение доходов в 2024 году до 52,47 млрд рублей

При этом председатель регионального парламента Александр Котов заявил, что регион рассчитывает на сохранение объемов финансирования по федеральным программам

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. В Псковской области, где доходы бюджета 2023 года составляют более 58,9 млрд рублей, запланировали в 2024 году снижение этого показателя до 52,47 млрд рублей. Величина может быть скорректирована в процессе рассмотрения проекта бюджета региона в областном собрании депутатов, сообщила пресс-служба регионального парламента.

В конце сентября депутаты псковского областного собрания на очередной сессии утвердили поправки в бюджет на 2023 год, согласно которым доходная часть бюджета увеличилась более чем на 5 млрд рублей. Текущие доходы областного бюджета 2023 года составляют 58,909 млрд рублей, расходы - 62,524 млрд рублей. Дефицит - 3,614 млрд рублей.

"Проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" поступил на рассмотрение в региональный парламент. Согласно законопроекту доходы областного бюджета [в 2024 году составят] 52,474 млрд рублей. Расходы областного бюджета в 2024 году пока определены в сумме 55, 553 млрд рублей", - отмечается в сообщении. Таким образом дефицит бюджета 2024 года составляет более 3 млрд рублей.

"Понятно, что в текущей ситуации рассчитывать на существенный рост бюджетных параметров, наверное, не стоит. Тем не менее, нам важно сохранить темпы развития региона, которые на сегодня весьма впечатляющие. Мы рассчитываем, что объемы финансирования по всем федеральным программам, в которых участвует Псковская область, будут сохранены. Это значит, что нам удастся получить те же суммы из федерального бюджета, которые есть на сегодня. Кроме того, будем искать возможность для реализации новых проектов", - цитирует пресс-служба председателя регионального парламента Александра Котова.

О бюджете

По словам Котова, объем средств, заложенный в первоначальном варианте бюджета, не является окончательным, так как традиционно цифры пересматриваются после принятия федерального бюджета во втором чтении. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в бюджете 2024 года наибольший объем расходов запланирован на сферу здравоохранения и образования, а также на развитие транспортной системы и молодежной политики. Всего на реализацию региональных госпрограмм планируется направить более 50,9 млрд рублей. В том числе - на социальную поддержку жителей.

"Меры государственной политики по поддержке доходов граждан будут включать: гарантированный размер оплаты труда на уровне МРОТ, поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, а также содействие в поиске работы, проведение индексации социальных пособий и льгот не ниже уровня инфляции", - говорится в тексте документа.