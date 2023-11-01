Госдума одобрила в I чтении защиту интересов лиц, заключивших договор страхования жизни

Система гарантирования прав аналогична той, что действует в отношении банковских вкладов и средств пенсионных накоплений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о создании системы гарантирования на страховом рынке в сегменте страхования жизни. Документы инициировала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Цель первого из документов - обеспечить защиту прав и интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей в случае отзыва лицензии у страховщика. Речь идет о договорах добровольного страхования жизни, включая страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.

Законопроект устанавливает основы функционирования системы гарантирования прав по договорам страхования, предполагает формирование и использование средств соответствующего фонда для осуществления гарантийных выплат. Система гарантирования аналогична той, что действует в отношении банковских вкладов и средств пенсионных накоплений. Функции оператора предлагается возложить на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Источником гарантийных выплат является фонд, который формируется АСВ за счет гарантийных взносов, дохода от инвестирования средств фонда, процентов за несвоевременную или неполную уплату гарантийных взносов, иных источников. Банк России выполняет координационную и надзорную функции.

Согласно законопроекту, в случае отзыва у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, он в течение семи рабочих дней представляет в АСВ информацию, необходимую для определения размера гарантийных выплат. АСВ в течение 30 рабочих дней формирует реестр гарантийных выплат по договорам страхования, в котором учитываются требования субъектов страхования. На основании сформированного реестра по заявлению субъекта страхования будут производиться гарантированные выплаты.

Второй законопроект предусматривает процедуру принудительной ликвидации страховой организации по иску Банка России в случае отзыва у нее всех ранее выданных лицензий.

В случае принятия документы вступят в силу по истечении двух лет со дня их официального опубликования.