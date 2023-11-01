Первый полностью отечественный спутник ГЛОНАСС планируют запустить в 2025 году

Он совсем не будет содержать импортную комплектацию, отметил директор института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН Николай Тестоедов

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Первый спутник российской навигационной системы ГЛОНАСС, состоящий полностью из отечественных комплектующих, планируют запустить в 2025 году. Об этом сообщил директор института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН Николай Тестоедов в ходе научно-производственного форума "Золотая Долина".

"Мы ожидаем в 2025 году первый аппарат (спутник ГЛОНАСС - прим. ТАСС), на котором будет 0% импортной комплектации. Все под силу", - сказал Тестоедов.

Он уточнил журналистам в кулуарах форума, что спутник должен быть запущен в космос в 2025 году.

По его словам, космическая отрасль почувствовала санкционное давление, ограничение поставок радиэлементов высокого уровня еще в 2015 году, сразу же были приняты меры по импортозамещению.

Он отметил, что количество западных элементов на одном спутнике ГЛОНАСС весом 1 415 кг превышало 6 тыс. После унификации деталей разных производителей осталось около 1 тыс. импортных деталей. "Оказалось, 300 в России есть, производятся", - сказал он.

В частности, по его словам, используются западные системы аэродинамического проектирования.