Крымский оператор связи "К-Телеком" намерен начать работу в ЛНР до конца 2023 года

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрея Ершова, компания активно возводит сети и строит базовые станции в городах и районах республики

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Крымский оператор связи "К-Телеком" до конца 2023 года начнет работу в Луганской Народной Республике. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов.

"Есть перспективные планы открытия. Это оператор "К-Телеком". Это будет как раз третий оператор [в ЛНР], третий игрок на рынке сотовой связи. И "К-Телеком" с учетом темпов развития сети сейчас, уверен, запустится до конца этого года точно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ершов отметил, что сейчас "К-Телеком" активно возводит сети и строит базовые станции в городах и районах республики.