Дума привязывает штрафы за незаконный оборот драгметаллов к их стоимости

В документе предлагается указать, что сделки с драгоценными металлами и камнями, совершенные с нарушением установленных законодательством правил, будут наказываться принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости драгметаллов или камней, ставших предметом преступления

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, согласно которому размер уголовных штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней будет кратным их стоимости.

Документ внесло в Госдуму в мае 2021 года правительство РФ. В статье 191 Уголовного кодекса РФ предлагается прописать, что сделки с драгоценными металлами и камнями, совершенные с нарушением установленных законодательством правил, а также незаконное хранение, перевозка или пересылка таких товаров будут наказываться принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости драгметаллов или камней, ставших предметом преступления. За это преступление может последовать и лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости незаконного товара.

В действующей редакции УК РФ сроки лишения свободы такие же, однако штраф взимается в размере до 500 тыс. рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. Законопроектом этот период, помимо прочего, продлевается до пяти лет.

Если преступление было совершено организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, то штраф составит от восьмикратной до десятикратной стоимости драгоценных металлов или камней. Сохранятся норма о том, что срок лишения свободы составит до семи лет.

Изменения также предусмотрены в статью 192 УК РФ (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней). Сейчас за это грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, принудительные работы, лишение свободы на срок до пяти лет или арест на срок до шести месяцев.

Законопроектом предлагается уточнить, что за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов и камней, если это деяние совершено в крупном размере, грозит штраф в размере от однократной до двукратной стоимости добытого, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет с аналогичными штрафами.

Очистка драгоценных металлов и камней с нарушением требований будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от восьмикратной до двенадцатикратной стоимости добытого. За такое преступление, если оно совершено организованной группой, предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет со штрафов в размере от двенадцатикратной до пятнадцатикратной стоимости металлов или камней. Также возможно лишение свободы на срок до семи лет с аналогичным штрафом.

Сбыт заведомо незаконно аффинированных драгоценных металлов, их хранение, перевозка или пересылка, совершенные в крупном размере, повлекут принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости металлов и камней.

Добыча в крупном объеме

Статью 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр) предлагается дополнить нормой, согласно которой незаконная добыча драгоценных металлов и камней, совершенная в крупном размере (свыше 1 млн рублей), повлечет принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной стоимости добытого. При наличии отягчающих обстоятельств максимальный срок увеличивается до семи лет, а штраф составит от пятнадцатикратной до двадцатикратной стоимости камней и металлов.