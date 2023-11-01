Совет директоров ТМК одобрил размещение замещающих облигаций

Номинальная стоимость бумаги - $1 тыс., объем выпуска - $500 млн

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) на заседании 31 октября одобрил размещение замещающих облигаций объемом $500 млн с погашением в 2027 году, следует из сообщения компании.

Номинальная стоимость бумаги - $1 тыс., объем выпуска - $500 млн. Дата погашения выпускаемых облигаций со ставкой купона 4,3% годовых - 12 февраля 2027 года.

Ранее своим указом президент РФ Владимир Путин сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно закону, замещающие облигации должны соответствовать по параметрам замещаемым евробондов, то есть номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. Все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ.