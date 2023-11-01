Казахстан и Россия договорились расширять авиасообщение и увеличивать транзитные перевозки

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам заседания в Туркестане межправительственной казахстанско-российской комиссии по сотрудничеству под председательством вице-премьеров Серика Жумангарина и Алексея Оверчука

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение и увеличивать транзитные перевозки между странами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам заседания в Туркестане межправительственной казахстанско-российской комиссии по сотрудничеству под председательством вице-премьеров Серика Жумангарина и Алексея Оверчука.

"В планах увеличение транзитных перевозок по территории двух стран, совместное развитие автодорожной инфраструктуры и модернизация пунктов пропуска на казахстанско-российской границе <...> В области воздушного транспорта Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение", - говорится в сообщении.