В России планируют создать в 2029 году демонстратор сверхзвукового самолета

Заместитель директора Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов отметил, что ученые работают над решением ключевых проблем высокого расхода топлива и высокого аэродинамического удара

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина планируют создать демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета в 2028-2029 годах. Об этом рассказал заместитель директора института Дмитрий Смирнов в ходе научно-производственного форума "Золотая долина" в Новосибирске.

"Мы сейчас занимаемся исследованиями технологий <...> сверхзвуковых пассажирских самолетов. Ориентировочно в 2028-2029 годах есть в планах выйти на создание натурного самолета-демонстратора по этому направлению, на котором будет исследоваться технология гражданского сверхзвука", - сказал Смирнов.

Он добавил, что ученые работают над решением ключевых проблем высокого расхода топлива и высокого аэродинамического удара.

Смирнов также рассказал, что ученые СибНИА работают над исследованием технологий для создания региональных самолетов, винтокрылых летательных аппаратов нового поколения, самолетов укороченного взлета и посадки.

Форум "Золотая долина" проходит 1-2 ноября на базе Новосибирского государственного университета с целью привлечь науку и образование к решению задач реального сектора экономики. Представители науки и компаний обсудят вопросы взаимодействия по направлениям "Космос и авиация", "Машиностроение. Приборостроение", "Энергетика", "Строительство. Технологии умного города", "Сельское хозяйство" и "Медицина".