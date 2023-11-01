Предприятия ЛНР получили 360 млн рублей из фонда развития промышленности региона

Все денежные средства уже поступили заемщикам

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики предоставил 360 млн рублей пяти предприятиям, действующим в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

"По состоянию на 1 ноября текущего года Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики предоставил 360 млн рублей предприятиям региона. Все денежные средства уже поступили заемщикам", - сказано в сообщении.

По словам главы регионального фонда Виолетты Воробьевой, пять предприятий республики заключили договоры с фондом на получение средств. "Одно из них [предприятий] получило безвозмездный грант, возвращать который не нужно. Это Луганский протезно-ортопедический завод", - сообщила она.

Отмечается, что три луганских завода получили займы по программе "Оборотные средства". Всего Фонд предлагает займы по трем программам: кроме "Оборотных средств", это "Пищевик" и "Проекты развития (регион)".

Фонд развития промышленности ЛНР создан весной 2023 года. По словам министра промышленности и торговли ЛНР Тимура Саматова, организация планирует выдать предприятиям республики займы на сумму свыше 950 млн рублей. Как, в свою очередь, поясняла Воробьева, промышленные предприятия, действующие в ЛНР, получат льготные займы под 1-2%.