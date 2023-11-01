В Казахстане отметили потенциал страны для сотрудничества с Францией в экспорте урана

Президент страны отметил перспективность энергетического сектора для взаимного сотрудничества

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Казахстан обладает потенциалом для сотрудничества с Францией в сфере экспорта урана. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его участия в бизнес-форуме в Астане вместе с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. В число таких приоритетов, по его мнению, входит энергетический сектор. Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экспорта. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. "Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", - пояснил он.

Еще одной областью возможной кооперации названа добыча и переработка критически важных сырьевых материалов. "По мере развития глобальной технологической революции спрос на редкие металлы будет расти в геометрической прогрессии. В целом ожидается, что к 2040 году спрос на них увеличится в четыре раза, а потребности в литии - в 10 раз. Казахстан, на территории которого расположено примерно 5 тыс. неразведанных месторождений стоимостью более $46 трлн, может стать надежным партнером для совместного освоения этой ниши", - сказал Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что республика прилагает дополнительные усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора. "С учетом роста объемов поставок мы активно работаем с нашими партнерами над модернизацией инфраструктуры с целью достижения ежегодного объема 10 млн тонн грузов. Теперь важно связать эти усилия с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС "Глобальные ворота", - подчеркнул он.