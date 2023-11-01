Траулер новейшего поколения "Механик Сизов" завершил промысловые испытания

Судно проходило испытания в районе Южных Курил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Большой морозильный рыболовный траулер новейшего поколения проекта СТ-192 "Механик Сизов" завершил промысловые испытания. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Траулер "Механик Сизов", построенный корабелами "Адмиралтейских верфей" (входят в ОСК) по проекту СТ-192 для Русской рыбопромышленной компании (РРПК), завершил промысловые испытания. В ходе морской проверки экипаж запустил промысловое оборудование и рыбообрабатывающий цех, обеспечив вывод судна на заданные производственные показатели", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в ОСК, траулер был отправлен на промысловые испытания в район промысла к Южным Курилам.

"Механик Сизов" был заложен на Адмиралтейских верфях в июне 2020 года. Торжественная церемония спуска судна на воду прошла в июле 2021 года.

На данный момент "Адмиралтейские верфи" готовят к ходовым испытаниям четвертое судно серии "Капитан Мартынов", строят на стапеле пятый и шестой траулеры "Капитан Юнак" и "Механик Щербаков". Первое и второе суда серии БМРТ "Капитан Вдовиченко" и "Механик Маслак" успешно продолжают промысел в Охотском море.

Об "Адмиралтейских верфях" и РРПК

АО "Адмиралтейские верфи" входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. По данным сайта ОСК, "Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Всего за более чем 300 лет деятельности на предприятии построено более 2,6 тыс. кораблей и судов, в том числе первые русские пароходы, линкоры и крейсеры и первый в мире атомный ледокол.

РРПК специализируется на добыче минтая и тихоокеанской сельди. Компания ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.