Госдума в ноябре рассмотрит несколько законопроектов о регулировании криптовалюты

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что на согласовании в том числе находятся инициативы о майнинге, экспериментально-правовых режимах, налогообложении и ответственности за неправомерное осуществление деятельности

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пакет законопроектов о регулировании криптовалюты до сих пор проходит процесс согласования, но в ноябре он будет рассмотрен Госдумой. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала РБК.

"Законопроекты находятся на согласовании. К сожалению, тема согласования затянулась. Я рассчитываю, что в ноябре, в том числе благодаря посылу Росфинмониторинга, и учитывая постоянно растущий и требующий регулирования масштаб бизнеса, мы приступим к рассмотрению этих законопроектов. Я надеюсь, что в короткие сроки мы эту тему рассмотрим, отрегулируем и будем получать деньги в бюджет, а бизнес сможет нормально осуществлять соответствующую деятельность, используя этот инструмент. В ноябре я сам лично буду инициировать на площадке комитета дискуссии по этой теме, чтобы подстегнуть процесс", - сказал Аксаков.

Он уточнил, что на согласовании среди законопроектов, направленных на регулирование криптовалюты, - законопроект о майнинге, экспериментально-правовых режимах, налогообложении и ответственности за неправомерное осуществление деятельности.

По словам главы комитета по финрынку, согласование по рассмотрению законопроектов затянулось в том числе из-за сложности переговоров со всеми заинтересованными участниками рынка. "В начале были дискуссии с ЦБ, который был достаточно осторожно настроен по отношению к криптовалютам. Пока договаривались с ним, возникли и другие организации, которые регулируют, например, вопросы связанные с использованием энергоресуров для производства криптовалют на основе майнинга. Там тоже очень много не заинтересованных в том, чтобы этот бизнес легально осуществлялся. Сложно было вести переговоры, договариваться", - добавил Аксаков.

Ранее Росфинмониторинг в интервью "Известиям" сообщил, что количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года выросло втрое и достигло 185 тыс., в 2022 году за аналогичный период таких операций было зафиксировано 60 тыс., объем операций за указанный период вырос практически вдвое.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин и ЦБ продолжают дискуссию по криптовалютам, ведомства до сих пор имеют разные позиции. Тем не менее весной 2023 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал, что Минфин и Банк России сошлись во мнении о невозможности в текущих условиях обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. Госдума планировала принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах в январе или феврале 2023 года, однако этот вопрос также "завис" на согласовании.