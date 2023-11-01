Шадаев заявил, что отмена льготы на оплату 4G не повлечет повышение тарифов выше инфляции

Министр цифрового развития отметил, что министерство ведет расчеты по этому вопросу

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Отмена льготной ставки на оплату использования частот формата 4G не повлечет повышения тарифов операторами связи выше уровня инфляции. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Шадаев напомнил, что в России с 2011 года действует льготная ставка на оплату использовантя 4G, она 0,1%, однако, эта ставка стимулирует проникновение новых технологий. "В этом смысле мы рассматриваем вопрос о повышении платы. ... От части частот операторы могут отказаться, например, 700-й диапазон [диапазон 700 Мгц] - у них же есть часть частот, они их держат, возможно, они от них откажутся и вообще платить не будут", - сказал Шадаев.

Отвечая на вопрос, не вызовет ли это повышение тарифов для пользователей, министр ответил: "Нет". Шадаев также добавил, что этот вопрос уже обсуждался с операторами связи, касаемо того, на сколько вырастут затраты операторов при отмене льготной ставки платы за частоты для LTE, он отметил, что министерство ведет расчеты.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на свои источники написала, что расходы сотовых операторов за использование частот 4G могут вырасти в 10 раз, а общие издержки на все частоты - вдвое. По данным издания, Минцифры готовит новую методику расчета этой платы, исключающую скидку компаниям за пользование спектром для 4G как за перспективную технологию.