"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии за девять месяцев на 4,5%

Она составила 38,7 млрд кВт·ч

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Т Плюс" по итогам января - сентября 2023 года увеличила выработку электроэнергии на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 38,7 млрд кВт·ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных составил 60,6 млн Гкал, снизившись на 3,3 %, говорится в сообщении компании.

Рост выработки электрической энергии связан со снижением неплановых ремонтов энергоблоков с начала года, а также с увеличением отпуска тепла в период с января по февраль 2023 года. В то же время на показателях отразилось раннее завершение отопительного сезона и снижение производства пара.

В отчетном периоде компания увеличила эффективность своих объектов, повысив коэффициент использования установленной электрической мощности до 41%, против 39% прошлого года. Это подтверждает востребованность электрических станций "Т Плюс" на ОРЭМ.

Сейчас все объекты компании вошли в отопительный сезон, работают в штатном режиме. Тепловая энергия отпускается всем категориям потребителей по графикам, соответствующим погодным условиям в регионах.

О компании

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.