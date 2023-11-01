Администрация Панамского канала сокращает число проходящих судов из-за засухи

С 3 ноября допустимое число бронирований составляет 25

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация Панамского канала (ACP) уменьшает с 3 ноября число бронирований для проходящих судов с уже сокращенных 31 до 25 из-за самой сильной за последние полвека засухи. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее ежесуточно через канал проходили 36-38 судов. Вынужденные меры привели к тому, что суда простаивают на подходах к нему по две-три недели Согласно заявлению ACP, уровень воды в водохранилищах с пресной водой, откуда идет водозабор для пропуска судов, "продолжает снижаться до беспрецедентного уровня для этого времени года".

Ситуация усугубилась под воздействием феномена Эль-Ниньо, который нагревает поверхность Тихого океана и влияет на количество осадков. Это явление наблюдается каждые 2-7 лет.

По прогнозам администрации Панамского канала, через который осуществляется до 29% контейнерных перевозок из Тихого в Атлантический океан, только в этом году ограничения могут привести к потере прибыли в размере $200 млн. Принятые меры будут, по оценкам экспертов, действовать вплоть до 2024 года, если погодные условия не изменятся.