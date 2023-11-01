Дума приняла в I чтении законопроект о продаже алкогольных напитков в летних кафе

Он распространится на веранды, помосты, "дворики", которые являются частью стационарного ресторана и обслуживают посетителей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Документ, инициированный группой депутатов от фракции "Единая Россия", вносит поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Норма будет распространяться на веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе и также обслуживают посетителей питанием и напитками.

Как пояснила журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина, если сегодня следовать букве закона, то распитие алкогольных напитков на открытых верандах запрещено. "Но по факту все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда - это одно целое с самим рестораном. Кстати сказать, в законопроекте четко прописано, например, что распитие алкоголя возможно только на верандах, которые являются частью ресторана или кафе. Также требуется наличие указания местонахождения сезонного (летнего) кафе в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, есть и другие требования", - отметила она.

По словам Школкиной, законопроект закрывает пробел в законодательстве, не вводя никаких дополнительных мер "как с точки зрения ограничения, так и с точки зрения поощрения распития алкогольных напитков".

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. По мнению кабмина, необходимо "предусмотреть переходные положения, касающиеся наличия заключения о соответствии сезонного (летнего) кафе требованиям к размещению и обустройству сезонных (летних) кафе в отношении организаций, которые в настоящее время на основании лицензии осуществляют розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% готовой продукции при оказании услуг общественного питания в залах обслуживания, не являющихся стационарными объектами".