Подмосковный фонд микрофинансирования снизил ставки для бизнеса

С 1 ноября ставка по залоговым займам для приоритетных направлений бизнеса сроком до 1 года снижена с 15% до 10%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московский областной фонд микрофинансирования с 1 ноября понизил ставки по программам для предпринимателей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Московский областной фонд микрофинансирования снизил ставки по своим программам. С 1 ноября ставка по залоговым займам для приоритетных направлений бизнеса сроком до 1 года снижена с 15% до 10%. При сроках займа более года ставка составит 9-11%. Если у предпринимателя нет залога, то ставка будет 12%, ранее она была установлена на уровне 18,5%. По общим направлениям бизнеса ставки составят: с залогом - 12% до года и 11-13% на срок более года. Беззалоговый заем будет доступен по ставке в 14%", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что при этом у добросовестных заемщиков будет возможность через год снизить ставку еще на 2%. Опция доступна по программам с залогом на срок от 1 года. Ставка будет снижена при отсутствии нарушений графика платежей и отсутствии обращений относительно изменения графика, а также при увеличении численности штата сотрудников и налоговых отчислений.

Как отметила Зиновьева, изменения коснулись также программ. Например, более четко прописаны направления деятельности бизнеса, которые подпадают под приоритетные программы. Кроме того, займы теперь выдаются на любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью, тогда как ранее цели делились на пополнение оборотных средств и инвестиционные. Для предпринимателей, ведущих бизнес по новому направлению, на развитие которого привлекаются средства, был увеличен максимальный размер займа - с 2 до 5 млн рублей, и снижено требование по сроку ведения бизнеса по новому направлению с 12 до 6 месяцев.