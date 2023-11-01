В Узбекистане сообщили о стабильном транзите российского газа в республику

По словам министра энергетики страны Журабека Мирзамахмудова, стороны обсуждают новые поставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Транзит российского газа в Узбекистан идет стабильно, стороны обсуждают новые поставки газа в республику. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Суточные объемы, контрактные обязательства выполняются, проблем нет", - сказал он.

При этом Узбекистан и "Газпром" сейчас обсуждают будущие объемы поставок в основном на пиковый осенне-зимний период, "а дальше с учетом развития экономики, будем смотреть, расчеты делать", добавил Мирзамахмудов.

"Мы по нефти тоже работаем, с учетом роста переработки, но больше здесь на уровне компаний-потребителей идет работа. Мы импортируем и нефть, и нефтепродукты, и готовы это расширить", - прокомментировал министр энергетики Узбекистана сотрудничество в области поставок нефти и нефтепродуктов.