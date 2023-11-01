Минтранс указал на доступность условий выкупа самолетов частным компаниям, как "Аэрофлоту"

Заместитель министра транспорта Игорь Чалик добавил, что сейчас идет согласование текста соглашения между авиакомпаниями и "НЛК финанс"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Частным авиакомпаниям предлагаются такие же условия по выкупу самолетов у зарубежных лизингодателей, как и "Аэрофлоту". Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

"Да, абсолютно такие же", - сказал Чалик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он добавил, что сейчас идет согласование текста соглашения между авиакомпаниями и "НЛК финанс" (входит в НСК). "Каждая авиакомпания видит свой вариант (текста соглашения - прим. ТАСС). Мы говорим: есть единый текст, он "Аэрофлот" устроил", - сказал Чалик.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала о сложностях в выкупе самолетов у "Уральских авиалиний" и iFly, которые связаны с софинансированием сделки с лессорами за счет собственных средств авиакомпаний. По данным газеты, наиболее острый вопрос - требование к перевозчикам платить от 30% до 40% стоимости самолета в качестве депозита.