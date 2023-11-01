Для газификации поселений Байкала построят комплекс сжижения природного газа

Газификация является экологичной альтернативой угольным теплоисточникам, которыми сейчас отапливаются поселения на берегах озера

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Комплекс сжижения природного газа для автономной газификации центральной экологической зоны Байкальской природной территории планируется построить в Иркутской области. Это предусмотрено соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, которое на XII Петербургском международном газовом форуме подписали губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш.

Газификация является экологичной альтернативой угольным теплоисточникам, которыми сейчас отапливаются поселения на берегах Байкала.

"Документ направлен на развитие комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории Иркутской области. В рамках реализации соглашения компанией планируется строительство в регионе комплекса сжижения природного газа для автономной газификации Центральной экологической зоны Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

"[На предприятии] планируется создать не менее 40 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Байкальская природная территория включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающие нацпарки и заповедники, водоохранную зону, а также прилегающую к озеру территорию шириной до 200 км на запад и северо-запад от него. Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, это самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды.

Петербургский международный газовый форум проводится ежегодно, он собирает ведущих представителей мирового сообщества. Вопросы, поднимаемые на форуме, посвящены развитию российского газового рынка и мировым тенденциям газовой промышленности.

В новость была внесена правка (16:41 мск) - четвертый абзац передается в новой редакции в связи с корректировкой информации пресс-службой правительства области.