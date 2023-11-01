Эксперт считает, что Telegram становится одним из приоритетных каналов размещения контента

Генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский отметил, что в 2023 году каждый 3-й проект Института развития интернета размещаться на этой площадке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Telegram становится одной из приоритетных площадок для распространения контента в сети. Такое мнение выразил генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский.

"Для новостного видео, короткометражного видео и авторского контента, по нашим наблюдениям, Telegram становится одним из приоритетных каналов распространения наряду с VK. Сейчас это VK и Telegram, с YouTube отношения у всех становятся сложнее и сложнее", - сказал он на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

По словам Гореславского, из-за роста популярности Telegram и уровня доверия к нему проекты Института развития интернета (ИРИ) стали чаще размещаться на площадке. "Если в 2021 году доля проектов ИРИ на площадке была 6,5% (среди всех проектов ИРИ), то есть каждый 15-й проект размещался в Telegram, в 2022 году - уже каждый 4-й проект, а в 2023 году каждый 3-й проект", - добавил он.

Доля просмотров проектов ИРИ в Telegram в 2021 году составляла менее 1%, в 2022 году показатель вырос до 6%, а за девять месяцев 2023 года доля просмотров составила уже 25%.