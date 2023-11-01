Во всех субъектах России начал работать донецкий оператор связи

Инфраструктуру для этого предоставили крупные российские операторы связи

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Республиканский оператор связи (РОС, работает в ДНР и других новых регионах под брендом "Феникс") начал работать на территории всей России с 1 ноября. Инфраструктуру для этого предоставили крупные российские операторы связи, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков.

К октябрю этого года РОС провел модернизацию ядра сети, что позволит повысить стабильность услуг связи в регионе. Модернизация также позволит использовать SIM-карты оператора на территории всей страны, а на сетях "Феникса" - полноценно работать операторам "большой четверки".

"С 1 ноября для пользователей сотового оператора "Феникс" в рамках сервиса "Мы дома!" доступно использование роуминга на всей территории Российской Федерации. Для использования не требуется проводить дополнительные настройки телефона - сервис подключается и отключается автоматически при выезде за пределы домашнего региона или по возвращении в Донецкую Народную Республику", - сказал Ежиков.

Он добавил, что расширение возможностей донецкого оператора произошло благодаря "достижению взаимопонимания с российскими сотовыми операторами, базовые станции которых используются для регистрации в сети РОС "Феникс". Аналогичным образом крупные российские операторы работают в республике.

Мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как республика вышла из-под контроля Киева, и там перестали работать украинские операторы сотовой связи. В 2022 году оператор начал работать в новых регионах России.