"Мангазея майнинг" начала расширение ЗИФ "Наседкино"

Согласно заявлению компании, она планирует увеличить мощность фабрики на 58%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Мангазея майнинг" (входит в группу компаний "Мангазея") начала расширение золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) "Наседкино" в Забайкальском крае, компания планирует увеличить ее мощность на 58%, до 1,9 млн тонн руды в год к 2025 году, следует из сообщения предприятия.

"Компания получила положительное заключение главной государственной экспертизы и разрешение на строительство. На площадке уже ведутся строительно-монтажные работы, законтрактовано основное технологическое оборудование", - сообщили в компании.

Там также добавили, что начало эксплуатации фабрики после реконструкции и выход на мощность переработки руды в 1,9 млн тонн запланированы на 2025 год.

"Расширение проектной мощности горно-обогатительного комплекса позволит увеличить объем переработки руды и производства золота месторождения Наседкино, а также реализовать проект опытно-промышленной разработки месторождения Итака, ресурсная база которого составляют более 100 тонн золота. Бюджет на проведение работ оценен в 7,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова основателя и владельца ГК "Мангазея" Сергея Янчукова.

По его словам, работы включают не только расширение ЗИФ, но и подготовку "Итаки" к началу открытых горных работ, а также устройство проезда к площадке месторождения.

"Мангазея Майнинг" управляет предприятиями группы "Мангазея", которые ведут геологоразведку и добычу золота в Забайкальском крае (месторождения Савкинское, Кочковское, Наседкино и Итакинское). Суммарные ресурсы золота компании составляют 282 тонны.