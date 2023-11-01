МЭР рассмотрит введение в 2024 году беспошлинной квоты на ввоз мяса курицы

Минсельхоз ранее выступил с соответствующей инициативой, предложив ограничить объем импортируемой продукции 160 тыс. тонн

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ рассмотрит предложение Минсельхоза о введении в 2024 году беспошлинной квоты на ввоз в Россию нескольких видов мяса курицы в объеме до 160 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЭР.

"Предложения поступили в Минэкономразвития. Они будут рассмотрены в установленном порядке в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", - говорится в сообщении.

Минсельхоз 1 ноября 2023 года предложил ввести в 2024 году беспошлинную квоту на ввоз в РФ нескольких видов мяса курицы в объеме до 160 тыс. тонн. Также министерство предложило установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы. Кроме того, на аналогичный период предлагается ввести запрет на экспорт яиц, в том числе и на территорию ЕАЭС.

О ситуации с ценами

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела совещание по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. В ходе встречи представители Федеральной антимонопольной службы РФ отметили существенный рост цен на мясо птицы с мая 2023 года.

В сентябре Минсельхоз сообщил, что снижение стоимости мяса птицы в России ожидается в ближайшее время, в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса.

В октябре Минсельхоз РФ по итогам совещания по текущей ситуации и перспективах отрасли птицеводства, в котором приняли участие представители Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка, сообщил, что министерство совместно с производителями птицеводческой отрасли достигли договоренности о стабилизации цен на внутреннем рынке.

24 октября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что цены на мясо птицы и яйца в России стабилизировались, в дальнейшем ожидается снижение их стоимости.