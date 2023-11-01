Bloomberg: TotalEnergies построит ветропарк мощностью 1,2 ГВт в Казахстане

По данным агентства, французский нефтегазовый концерн заключил соответствующие пакт с инвестиционным холдингом "Самрук-Казына" и компанией "Казмунайгаз"

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Французский нефтегазовый концерн TotalEnergies подписал соглашение о строительстве ветропарка мощностью 1,2 ГВт в Казахстане вместе с казахскими партнерами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, компания TotalEnergies заключила пакт с казахским инвестиционным холдингом "Самрук-Казына" и казахстанской нефтегазовой компанией "Казмунайгаз" о создании совместного предприятия "Aktas Energy LLP". В его рамках планируется строительство ветропарка "Мирный" мощностью 1,2 ГВт.

Отмечается, что во время визита французского президента Эмманюэля Макрона в Казахстан, в ходе которого он встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, правительство Казахстана также заключило соглашение о стратегических инвестициях с французским концерном Alstom, результатом которого может стать производство электропоездов.

Ранее пресс-служба президента Токаева сообщала, что по итогам переговоров, которые прошли в Астане в среду, президенты подписали декларацию о намерениях сотрудничества по стратегическим минералам. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций, отметили в пресс-службе.

Французский бизнес занимает восьмое место среди всех поставщиков Казахстана и третье место среди его западноевропейских поставщиков (после Германии и Италии). Согласно данным посольства Казахстана в Париже, объем французских капиталовложений в республику в период с 2005 превысил $17 млрд. В Казахстане работают порядка 170 предприятий с участием французского капитала, включая такие крупные компании, как Total, Airbus и Air Liquide. Французские компании представлены, в частности, в углеводородной, строительной, урановой, авиационной, железнодорожной и агропромышленной отраслях.