Премьер Чехии посетит страны Африки для расширения торговых отношений

Петр Фиала совершит визиты в Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Кот-д'Ивуар

ПРАГА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала отправится 3 ноября в государства Африки, чтобы укрепить позиции чешского бизнеса вне рынков Европы. Об этом он сообщил журналистам.

"В пятницу направляюсь с визитом в страны Африки. Поездка продлится восемь дней", - отметил политик. Фиала посетит Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Кот-д'Ивуар в сопровождении представительной делегации деловых кругов республики.

Премьер намерен содействовать расширению торгово-экономических отношений Чехии со странами Африки. Он подчеркнул, что на этом континенте для чешских фирм открываются значительные перспективы. В апреле Фиала посетил некоторые страны Азии в целях поддержки национального бизнеса.

"Посещение Африки пройдет в том же формате, что и мой визит [в страны] Азии, который принес ряд конкретных [положительных] результатов для чешских компаний", - сказал Фиала. Национальному бизнесу нужна, по его словам, политическая поддержка для укрепления позиций вне рынков Европы. "Мы должны изменить наш [устаревший] подход к [сотрудничеству с государствами] Африки. Африка имеет большой потенциал для наших компаний", - полагает чешский премьер.