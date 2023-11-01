Более трети закупок на московском портале поставщиков приходится на услуги

Москва также закупает различные услуги: образовательные, информационно-технологические, медицинские, услуги в сфере культуры и искусства, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московские заказчики подписали на портале поставщиков около 65 тыс. контрактов на оказание информационно-технологических, медицинских, образовательных и других видов услуг. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Кроме товаров, Москва закупает на портале поставщиков различные услуги: образовательные, информационно-технологические, медицинские, услуги в сфере культуры и искусства, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений. Из всех проведенных на ресурсе в январе - октябре этого года сделок 37% пришлось именно на такие закупки: столичные заказчики подписали около 65 тыс. контрактов. Их общая сумма - 12,2 млрд рублей. Снижение начальной цены в ходе закупок позволило сэкономить 1,6 млрд рублей бюджетных средств", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что чаще всего услуги столичным заказчикам оказывают предприниматели из Москвы: с ними подписали 50,6 тыс. контрактов на 9,4 млрд рублей. Более 7 тыс. сделок на ресурсе провели исполнители из Московской области, еще около 1 тыс. - из Свердловской области.

"Больше всего контрактов заключено на оказание образовательных услуг - 10,2 тыс., на техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений - 9,3 тыс. Третье место делят три сферы: культура и искусство, информационно-технологические и медицинские услуги. За 10 месяцев состоялось по 4,5 тыс. таких закупок. Общий объем контрактов по этим пяти категориям достигает 5,5 млрд рублей", - приводятся в тексте слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.