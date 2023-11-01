Минцифры сообщило о технической готовности к проведению ДЭГ на президентских выборах

Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что система дистанционного голосования является "абсолютно конкурентной технологией", поскольку "значимых перекосов" в ходе проведения голосования при использовании платформы с точки зрения результата нет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ технически готово к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в необходимом масштабе на предстоящих президентских выборах весной 2024 года. Об этом в ходе форума издания Cnews сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Минцифры отвечает больше за техническую часть реализации. Политику голосования, регионы, которые могут принять участие в этом, определяет ЦИК. Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимо масштабе", - сказал министр.

Он отметил, что система дистанционного голосования является "абсолютно конкурентной технологией", поскольку "значимых перекосов" в ходе проведения голосования при использовании платформы с точки зрения результата нет.

По избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.

17 октября зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что принять участие в ДЭГ на выборах президента РФ потенциально могут 49 млн избирателей в 30 субъектах. В 2024 году ДЭГ будет применятся на выборах президента РФ впервые.