В Ставрополье планируют увеличить финансирование сел на треть в 2024 году

Расходы региона составят 549 254,72 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Финансирование программы комплексного развития сельских территорий на Ставрополье в 2024 году превысит 549 млн рублей, сообщается в пояснительной записке к законопроекту о бюджете региона на будущий год и плановый период 2025 и 2026 годов. Таким образом, финансирование увеличится более чем на треть.

"Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 году составят 549 254,72 тыс. рублей. Средства планируется направить на предоставление субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий", - говорится в документе.

Согласно данным краевого Минсельхоза, в 2023 году финансирование программы из краевого и федерального бюджетов превысило 408 млн рублей. Средства на реализацию проектов также направили местные власти и инвесторы. В 2024 году финансирование направят на реконструкцию здания школы в Арзгирском округе и спортивного комплекса в Кочубеевском округе.

Программа "Комплексное развитие сельских территорий" действует на Ставрополье с 2020 года. Проект позволяет благоустраивать в селах общественные пространства, ремонтировать дороги, модернизировать социальные учреждения.