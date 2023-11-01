Минэнерго США заявило об увеличении запасов нефти в стране за неделю на 0,8 млн баррелей

Всего коммерческие запасы на 27 октября составили 421,9 млн баррелей, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 0,8 млн баррелей и на 27 октября составили 421,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 5% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 17:35 мск январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,13% - до $86,59 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе росла на 1,86%, до $82,61 за баррель.