1 ноября, 14:49

ФТС предложила ввести ограничения на экспорт золота физлицами

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что для борьбы с незаконным оборотом драгметаллов в стране принимаются меры, например, запрет на экспорт лома и отходов драгоценных металлов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба выступила с предложением ввести ограничения на экспорт золота для физических лиц. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

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"Федеральная таможенная служба выступила с предложением ввести ограничения на экспорт золота физическими лицами ", - сказал Моисеев в ходе рассмотрения законопроекта об усилении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов.

Замминистра также отметил, что для борьбы с незаконным оборотом драгметаллов в России принимаются меры, например, запрет на экспорт лома и отходов драгоценных металлов, а также электронная система маркировки и прослеживаемости легального золота.

В конце 2022 года Минфин сообщал, что в перспективе может ограничить вывоз драгоценных металлов из России физическими лицами в случае, если его объем будет превышать допустимый. При этом ограничение или заморозка сделок купли-продажи с золотом не обсуждается ни для физических, ни для юридических лиц. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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