В Индии заявили, что страна закупает энергоносители у 39 стран

Министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури уверен, что в будущем у государства не будет проблем с доступностью нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Индия стремится к диверсификации своих поставок нефти и закупает ее уже у 39 стран. Об этом сообщил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

"Мы очень тщательно следим за наличием топлива. Мы диверсифицируем наши источники энергии. Всегда хорошо, когда на рынок поступает больше энергоносителей", - приводит его слова агентство ANI.

Пури уверен, что в будущем у Индии не будет проблем с доступностью нефти. "Мы сможем двигаться вперед в будущем, как мы умели это делать в прошлом. Мы уже закупаем [нефть] в 39 странах", - указал министр.

Индия более чем на 80% удовлетворяет свои потребности в нефти за счет зарубежных поставок. Крупными экспортерами энергоносителей в южноазиатскую республику являются Россия, страны Ближнего Востока, США, несколько стран Африки. В 2022-2023 годах Нью-Дели значительно нарастил поставки российской нефти, доля которой в индийском импорте топлива составила 43%.