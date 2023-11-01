Страны Латинской Америки призвали США снять торгово-экономическое эмбарго с Кубы

Односторонние ограничения идут вразрез с Уставом Организации Объединенных Наций, наносят вред благосостоянию кубинского народа, заявила постпред Сент-Винсента и Гренадин в организации Инда Ронда Кинг

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) выступает за снятие торгово-экономического эмбарго Кубы со стороны США, поскольку односторонние ограничения идут вразрез с Уставом Организации Объединенных Наций, международным правом и наносят вред благосостоянию кубинского народа. Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы заявила постоянный представитель Сент-Винсента и Гренадин в организации Инда Ронда Кинг.

"Сожалеем о том, что эмбарго остается реальностью для кубинского народа и, несомненно, главным препятствием на пути нормального развития Кубы, <...> наносит существенный и неоправданный вред благосостоянию кубинцев и противоречит стремлению народов Латинской Америки и Карибского бассейна к миру, - сказала она. - Экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы противоречит букве, духу, целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и международного права. CELAC вновь заявляет о своем решительном неприятии применения подобных законов и мер, <...> а также усиливающегося препятствования в отношении кубинских международных финансовых операций, что противоречит политическим желаниям международного сообщества".

Ронда Кинг отметила, что необоснованным является и включение Вашингтоном Кубы в список стран - спонсоров терроризма. "Мы также выступаем против несправедливого включения Кубы в список государств - спонсоров терроризма, что не только необоснованно, но и усиливает эффект от ограничений, связанных с эмбарго, и уменьшает шансы Кубы на установление торговых и финансовых отношений с зарубежными партнерами. Мы призываем правительство Соединенных Штатов положить конец этим мерам", - добавила она.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.