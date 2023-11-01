Эксперт: оборудования в РФ достаточно для нового эксперимента по маркировке

Опыт по ее нанесению в других отраслях поможет быстро и эффективно провести все тесты, сообщил гендиректор компании - производителя технических решений для маркировки "Вайландт Электроник" Сергей Ватажицын

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Запаса оборудования и материалов в России достаточно для проведения эксперимента по маркировке косметики и бытовой химии. Опыт по ее нанесению в других отраслях поможет быстро и эффективно провести все тесты, сообщил гендиректор компании - производителя технических решений для маркировки "Вайландт Электроник" Сергей Ватажицын.

"Внедрено уже достаточно отраслей, и мы наработали большой опыт по нанесению маркировки на продукцию. В России есть запасы оборудования и расходных материалов, чтобы полностью обеспечить эксперимент. Благодаря слаженной работе регулятора, оператора и интеграторов можно максимально эффективно провести тесты и учесть все нюансы по нанесению, чтобы в дальнейшем плавно войти в маркировку",- отметил Ватажицын.

Сейчас выбор решений для маркировки настолько разнообразен, что производителям бытовой химии и косметики будет просто подобрать оптимальное решение, рассказал исполнительный директор разрабатывающей решения в области технологий маркировки компании "Антарес Вижн Россия" Антон Харитонов. Это позволит внедрить маркировку продукции быстро и эффективно, сократив до минимума объем затрат на внедрение и, что даже более важно, издержек в процессе производства продукции после внедрения маркировки.

Гендиректор разработчика и поставщика решений для маркировки "Трекмарк" Сергей Протасов подчеркнул, что все способы нанесения дата-матрикс кодов на продукцию уже отработаны. Участникам пилотного проекта помогут подобрать необходимое оборудование и программное обеспечение, чтобы протестировать как можно больший ассортимент продукции и учесть все потребности отрасли.

1 ноября 2023 года опубликован проект постановления правительства РФ о распространении эксперимента по внедрению цифровой маркировки на косметическую продукцию и бытовую химию.