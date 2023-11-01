Минпромторг заявил, что доля отечественных игристых вин в торговых сетях составляет 68%

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что доля выбирающих российские вина потребителей продолжает увеличиваться

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Представленность отечественных игристых вин в российских торговых сетях составляет 68% от общего объема, тихих - около 52%. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в рамках церемонии открытия Всероссийской акции "Дни российских вин", его слова приводятся в сообщении Роскачества.

"Конечно, говорить о 100-процентном потребительском патриотизме, наверное, пока рано, но сейчас российское вино продается в полном объеме. В настоящее время, по экспертным оценкам, в торговых сетях представленность российских вин составляет порядка 52% тихих и 68% игристых от общего объема. В прошлом году мы даже столкнулись с тем, что российского вина не хватает, все продали", - приводятся в сообщении слова Евтухова.

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что доля потребителей, выбирающих российские вина, продолжает увеличиваться - 22% граждан считают его более качественным, чем зарубежное, а 29% полагают, что большинство отечественных вин превосходят по качеству иностранные.

Акция "Дни российских вин" организована Минпромторгом России и Минсельхозом России и проходит при поддержке Роскачества, Российской ассоциации экспертов рынка ретейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Мероприятие призвано поддержать отечественных производителей качественного вина, выделив их на полке ретейла, а также познакомить потребителей с российскими винами, которые заслуживают внимания. В акции принимают участие магазины разных форматов, в том числе крупнейшие федеральные сети страны, среди которых "Азбука вкуса", "Перекресток", "Магнит" и другие.