На пунктах пропуска в ДНР внедрили систему мониторинга времени их прохождения

До конца 2023 года планируется установить еще 26 таких экранов, сообщили в администрации главы региона

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Автомобильные пункты пропуска (АПП) в новых регионах России, в том числе в ДНР, оснастили системой мониторинга и информирования водителей о времени их прохождения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы ДНР.

"На пунктах пропуска в новых регионах внедрили систему мониторинга и информирования водителей о времени прохождения через АПП. На АПП установили камеры, которые фиксируют авто на подъездах к пунктам пропуска, определяют грузовые и легковые, подсчитывают среднее время ожидания перед АПП и передают информацию в ситуационный центр Минтранса России, на веб-портал и информационные табло на ключевых развязках", - говорится в сообщении.

В ДНР установлены два информационных табло: на подъезде к пункту пропуска "Весело-Вознесенка" в районе населенного пункта Самбек. До конца этого года планируется установить еще 26 таких экранов. Воспользоваться системой мониторинга можно также на информационном портале Росгранстроя.