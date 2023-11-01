В Мексике считают, что снятие эмбарго США с Кубы поможет развитию региона

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Снятие торгово-экономического эмбарго Кубы со стороны США может помочь большей интеграции стран Западного полушария и росту конкурентоспособности экономик стран региона. Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы заявила представитель Мексики при организации Алисия Буэнростро.

"Учитывая тяжелую экономическую ситуацию, вызванную последствиями COVID-19, высокими ценами на нефть и последствиями стихийных бедствий, необходимо срочно положить конец этой блокаде. Только таким образом мы сможем переломить сложную экономическую и социальную ситуацию, в которой оказался кубинский народ, и сделать решительный шаг к консолидации более процветающего и конкурентоспособного полушария, но, прежде всего, более справедливого и мирного, - сказала она. - Отношения с Латинской Америкой и Карибским бассейном являются приоритетом для правительства Мексики. По этой причине мы много работаем над усилением интеграционных процессов, расширением диалога и сотрудничества со странами нашего региона".

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.