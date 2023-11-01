Болгария перенесла введение евро на начало 2025 года

Отмечается, что принятое постановление правительства должно дополнительно ускорить работу по практической подготовке страны по переходу на эту валюту

СОФИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Болгарии определило новую дату возможного вступления в еврозону - 1 января 2025 года, ранее предполагалось, что это произойдет на год раньше. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

"Правительство приняло изменения по работе Координационного совета по подготовке Болгарии к членству в еврозоне. Новым постановлением совету предлагается отвечать за практическую подготовку Болгарии к членству в еврозоне при новой индикаторной дате членства - 1 января 2025 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что принятое постановление должно дополнительно ускорить работу по практической подготовке страны по переходу на евро. В соответствии с ранее заявленными планами Болгария должна была войти в еврозону в начале 2024 года.