Власти Коми направят 1,3 млрд рублей на развитие сел

В регионе также определили 16 опорных населенных пунктов

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми выделят 1,3 млрд рублей в предстоящие три года на комплексное развитие сельских территорий. Средства направят на развитие социальной инфраструктуры и дорог, сообщила пресс-служба главы региона.

"Из бюджета Республики Коми на комплексное развитие сельских территорий в 2024-2026 годах направят 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил 31 октября на заседании стратегического совета глава региона Владимир Уйба, с 2024 года изменятся подходы в работе с сельскими территориями. Для решения вопросов села будет работать отдельная федеральная госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". До июля 2024 года будут утверждены планы опережающего развития опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

"Людям для комфортной жизни необходимы самые простые вещи: жилье, работа со стабильным заработком, качественная и доступная медицина, современные учреждения образования, дороги. Чтобы создать населению сельских территорий условия для комфортной жизни, работы и отдыха, нам необходимо помимо бюджетных средств привлекать средства из дополнительных источников", - сказал глава республики.

В Коми определены 16 опорных населенных пунктов. Это города Печора, Усинск, Инта, Емва, Вуктыл, Сосногорск и все районные центры - села Усть-Кулом, Усогорск, Корткерос, Ижма, Усть-Цильма, Айкино, Койгородок, Объячево, Визинга, поселок Троицко-Печорск. Здесь планируется ускоренное развитие социальной инфраструктуры, строительство недостающих объектов образования, медицины, культуры. Планируется выделить средства на поддержку жилищного строительства и предоставление ведомственного жилья для привлеченных специалистов.

Коми - единственный регион в Северо-Западном федеральном округе, который привлек федеральное финансирование на проекты по обустройству площадок под компактную жилую застройку. Так, в селе Выльгорт Сыктывдинского района в 2024 году построят 4,3 км дорог, установят освещение и создадут условия для строительства 14 тыс. кв. метров индивидуального жилья. В Усть-Куломском районе проложат 5,8 км водопровода, 8,6 км дорог и создадут условия для строительства 16 тыс. кв. метров жилья. На 2025-2026 годы такие проекты запланированы в Сыктывдинском, Прилузском и Ижемском районах.