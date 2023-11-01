1 ноября, 15:48,
обновлено 1 ноября, 16:06

"Газпром" и Киргизия изучают сотрудничество в электроэнергетике

Стороны подписали меморандум о партнерстве в развитии газовой отрасли республики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром" и Киргизия подписали меморандум о партнерстве в развитии газовой отрасли республики, а также изучают сотрудничество в электроэнергетике. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного газового форума.

"Алексей Миллер и Таалайбек Ибраев подписали меморандум о сотрудничестве в развитии газовой отрасли Кыргызской Республики. Документ направлен на долгосрочное взаимодействие в газовой сфере, а также на изучение возможности сотрудничества в электроэнергетике", - сказано в сообщении.

Стороны также обсудили готовность газотранспортной и газораспределительной систем Киргизии к работе в осенне-зимнем периоде. "Газпром Кыргызстан" выполнил все необходимые технические мероприятия на производственных объектах.

ОсОО "Газпром Кыргызстан" - 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Газпром" - эксклюзивный импортер природного газа в Кыргызскую Республику, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.

Ранее министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев заявил, что Киргизия выступает за то, чтобы "Газпром" добывал нефть и газ на территории республики. 

Теги:
КиргизияРоссияМиллер, Алексей Борисович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация