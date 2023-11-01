"Газпром" и Киргизия изучают сотрудничество в электроэнергетике

Стороны подписали меморандум о партнерстве в развитии газовой отрасли республики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром" и Киргизия подписали меморандум о партнерстве в развитии газовой отрасли республики, а также изучают сотрудничество в электроэнергетике. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного газового форума.

"Алексей Миллер и Таалайбек Ибраев подписали меморандум о сотрудничестве в развитии газовой отрасли Кыргызской Республики. Документ направлен на долгосрочное взаимодействие в газовой сфере, а также на изучение возможности сотрудничества в электроэнергетике", - сказано в сообщении.

Стороны также обсудили готовность газотранспортной и газораспределительной систем Киргизии к работе в осенне-зимнем периоде. "Газпром Кыргызстан" выполнил все необходимые технические мероприятия на производственных объектах.

ОсОО "Газпром Кыргызстан" - 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Газпром" - эксклюзивный импортер природного газа в Кыргызскую Республику, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.

Ранее министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев заявил, что Киргизия выступает за то, чтобы "Газпром" добывал нефть и газ на территории республики.