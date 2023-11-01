Минэк Абхазии сообщил, что на реконструкцию аэропорта в Сухуме потребуется 11 млрд рублей

По данным ведомства, срок ввода в эксплуатацию здания запланировали на декабрь 2024 года

СУХУМ, 1 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в реконструкцию и запуск международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинбы составит 11 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на совещании у президента Аслана Бжании.

"Проект [реконструкции аэропорта] в стадии реализации, срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2024 года. Объем инвестиций - 11 млрд рублей", - приводит слова Озган пресс-служба президента.

Согласно проекту, после реконструкции взлетно-посадочная полоса длиной 3 100 м и шириной 45 м сможет принимать современные самолеты. Также будет построен новый пассажирский терминал, обновлено историческое здание аэропорта, в котором планируется обслуживание официальных лиц и делегаций. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 1 300 пассажиров в час.

Реконструкцией Сухумского аэропорта займется российское ООО "Инфраструктурное развитие". 27 октября правительство Абхазии и ООО "Инфраструктурное развитие" заключили соглашение о государственно-частном партнерстве, согласно которому государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, также сохранится статус объекта двойного назначения и название "Международный аэропорт города Сухум им. В.Г. Ардзинба".

Вопрос восстановления работы аэропорта в Сухуме обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжании в Сочи в ноябре 2020 года. На недавней пресс-конференции Бжания заявил, что технические полеты из сухумского аэропорта начнутся не позднее июля 2024 года, запуск аэропорта - 31 декабря 2024 года.

Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO). В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.