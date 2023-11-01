В РФ могут наладить производство автовозов для перевозки готовых машин

Эта потребность продиктована, в первую очередь, сокращением парка автовозов в 2022 году и возросшим спросом на такие перевозки, сообщил источник

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Производство автовозов для перевозки готовых машин могут наладить в России, соответствующие проекты инициированы Минпромторгом РФ. Эта потребность продиктована, в первую очередь, сокращением парка автовозов в 2022 году и возросшим спросом на такие перевозки. Об этом ТАСС сообщил источник в российском автопроме.

"Минпромторгом России инициированы проекты создания в России локальных производств автовозов для перевозки готовых автомобилей, и мы надеемся, что эти инициативы дадут конкретный эффект в следующем году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с середины 2023 года на российском авторынке наблюдается повышенный спрос на перевозку готовой продукции российских автозаводов. При этом сами отечественные автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на перевозки готовых машин, что объясняется несколькими причинами: сокращением в 2022 году парка автовозов, невозможностью работы для иностранных перевозчиков на территории РФ, а также дефицитом водителей и возросшим объемом параллельного импорта автомобилей.

С указанной проблемой в Минтранс и Минпромторг обращались "наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации" российские автопроизводители, такие как "Автоваз" и "Соллерс". "Однако в силу того, что сегмент перевозок готовых автомобилей никак специально не регулируется государством, возможности повлиять на ситуацию у органов власти крайне ограничены", - добавил источник.

ТАСС направил запросы в пресс-службы Минпромторга и Минтранса.

Меры автопроизводителей

В результате "неконтролируемого роста стоимости доставки готовых автомобилей по территории России" о вынужденном введении компенсационных мер в виде удорожания доставки машин до дилерских центров сообщил ранее УАЗ.

"Во второй половине текущего года УАЗ столкнулся с резким и неуправляемым удорожанием тарифов на логистические услуги, в результате чего с начала 2023 года стоимость затрат на транспортировку готовой продукции по территории России увеличилась более чем вдвое. В связи с этим с 1 ноября компания вынуждена ввести частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении автопроизводителя.

При этом отмечается, что рекомендованная розничная цена всех моделей бренда останется неизменной.