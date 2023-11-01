1 ноября, 16:25

"Газпром" и Казахстан договорились о стратегическом сотрудничестве в области газа

Стороны подписали соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром" и Казахстан подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое касается поставок, транспортировки и переработки газа, а также его добычи. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провели 1 ноября рабочую встречу в рамках Петербургского международного газового форума.

"Алексей Миллер и Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи", - сказано в сообщении.

Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере.

Ранее Роман Скляр в кулуарах ПМГФ сообщил ТАСС, что Россия и Казахстан планируют подписать соглашение о поставках 3 млрд кубометров газа в республику. Он добавил, что сейчас рассматривается и транзит российского газа в третьи страны, но не стал называть конкретные направления. 

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