"Контур" запустит собственный мессенджер в 2024 году

Чаты будут защищены сквозным шифрованием, а доступ к приложению получат только сотрудники организации, сообщили в пресс-службе платформы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Разработчики сервиса для видео-конференц-связи "Контур.Толк" запустят собственный мессенджер в 2024 году. Чаты будут защищены сквозным шифрованием, а доступ к приложению получат только сотрудники организации, сообщили в пресс-службе платформы.

"В "Контур.Толке" появится собственный мессенджер в 2024 году. Теперь "Толк" позволит бизнесу вести коммуникации и проводить онлайн-встречи в едином пространстве. Пользователи смогут создавать приглашения на встречу, нажав на одну кнопку в чате", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание разработчики уделяют безопасности облачного решения: чаты будут защищены сквозным шифрованием, доступ к мессенджеру получат только сотрудники организации, при этом можно будет быстро перенести адресную книгу в мессенджер.

"Запрос рынка очевиден - и бизнесу, и госкомпаниям нужен одновременный доступ к видеосвязи, мессенджеру, вебинарной платформе и LMS-системе. Мы такую продуктовую группу строим. Развиваем "Толк" в сторону поддержки всех видов синхронной и асинхронной коммуникации. Планируем сформировать портфель продуктов и сделать так, чтобы он укрепился на отечественном рынке, развивался и занял свою нишу", - приводят в сообщении слова руководителя "Контур.Толка" Павла Скрипниченко.