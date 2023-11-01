В Венесуэле считают торговое эмбарго США против Кубы войной

Представитель страны в ООН Хоакин Перес отметил, что "эта преступная блокада также является политикой экономического терроризма"

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Торгово-экономическое эмбарго США против Кубы можно квалифицировать как войну, поскольку ущерб от введенных санкций сопоставим с потерями стран в вооруженных конфликтах. Об этом в среду на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы заявил представитель Венесуэлы в организации Хоакин Перес.

"Эту политику "максимального давления" можно приравнять к объявлению войны, учитывая тот факт, что эта экономическая агрессия, как хорошо известно и задокументировано, имеет столь же разрушительные и смертоносные последствия, как и последствия обычных войн. Эта преступная блокада также является политикой экономического терроризма, которая в силу своей экстерриториальности затрагивает любую страну или организацию, стремящееся поддерживать законным и суверенным образом экономические, торговые или финансовые отношения с братской Республикой Куба, - сказал он. - Более серьезно и то, что это атака на всю систему международных отношений, целью которой является навязать власть Вашингтона над правами сотен стран. А экономическая агрессия, основанная на незаконном применении односторонних принудительных мер, похоже, стала предпочтительным инструментом правительства США для расширения своей "вечной войны" против более чем трети человечества".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении островного государства торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике страны в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.