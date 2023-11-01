"Газпром межрегионгаз" обеспечит сырьем новое производство аммиака в Татарстане

Проектная мощность составит 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" обеспечит поставки природного газа для нового комплекса по производству аммиака и карбамида "Аммоний 2.0" в Татарстане. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного газового форума, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"ООО "Аммоний-2" (принадлежит АО "Аммоний") заключило с ООО "Газпром межрегионгаз" рамочное соглашение о поставке природного газа для комплекса по производству аммиака и карбамида "Аммоний 2.0" в Республике Татарстан. <...> Основным сырьем для производства станет природный газ. Потребность комплекса в газе составит до 1,3 млрд куб. м в год. Весь необходимый объем предоставит "Газпром межрегионгаз", - сообщила пресс-служба, отметив, что подписанное соглашение предполагает сотрудничество на 30 лет.

Как уточнили в пресс-службе, комплекс будет построен в Менделеевском районе республики, сейчас его проектирование находится в завершающей стадии. Проектная мощность составит 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год. Генеральный директор АО "Аммоний" Дмитрий Макаров сообщил, что комплекс создаст более 500 новых рабочих мест.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Татарстан - один из крупнейших потребителей газа в стране. "Подписание данного соглашения - знаковое событие. "Аммоний" эффективно работает и участвует во всех программах республики. Мы уверены, что компания будет активно развиваться", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сообщил, что группа уделяет особое внимание расширению использования природного газа на внутреннем рынке. "Мы подключаем новых потребителей, переводим на сетевое топливо уже действующие предприятия и увеличиваем поставки газа нашим давним партнерам, одним из которых является "Аммоний". Надежное энергоснабжение промышленности - один из важнейших элементов ее полноценного функционирования", - цитирует его пресс-служба.

Акционерное общество "Аммоний" - комплекс химической промышленности, одно из крупнейших химических предприятий в Европе. Производит широкую гамму продукции базовой химии, в том числе аммиачную селитру, карбамид, аммиак. В 2020 году предприятие вошло в КАО "Азот".