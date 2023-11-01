Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,17-0,79%

Российский рынок акций 1 ноября торговался преимущественно в слабом позитивном ключе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался преимущественно в слабом позитивном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,17%, до 3 206,52 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,79%, до 1 088,42 пункта. Курс юаня снизился на 0,046%, до 12,63 рубля, доллара - на 0,66%, до 92,74 рубля, евро - на 1,04%, до 97,80 рубля.

"По индексу Мосбиржи ключевым рубежом выступила отметка 3 200 пунктов. Восстановление нефтяных котировок выступило в качестве поддержки отечественным активам. При этом подъем акций сдерживался укреплением рубля, также фактором давления остается переоценка рынка из-за пятничного повышения ключевой ставки до 15%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешние настроения можно охарактеризовать как выжидательные. "Инвесторы готовятся оценивать итоги заседания ФРС. Изменения процентных ставок не ожидается, в фокусе будут риторика и прогнозы регулятора", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на фондовом рынке оказались акции Объединенной авиастроительной корпорации (+6,3%), возможно, на новостях о том, что в декабре текущего года начнутся испытания гражданского самолета, построенного из полностью российских компонентов, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции "ВСМПО-Ависма" (-2,7%) без значимых новостей.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 2 ноября - 3 150 - 3 275 пунктов, по курсу доллара - 92-95 рубля. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль может торговаться в интервале 92-94 рубля, евро/рубль - в коридоре 96-98 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,4-12,9 рубля.

В четверг из важной рыночной информации Бахтин выделил производственный PMI по еврозоне. Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь. "Сбер", как ожидается, в этот день опубликует отчетности по МСФО за третий квартал 2023 года. В рамках сезона отчетностей финансовые результаты представят Apple, Eli Lilly, ConocoPhillips.