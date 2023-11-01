В Минфин поступили предложения по новой финансовой модели строительства ВСМ

Речь идет о ВСМ Москва - Санкт-Петербург

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Предложения по новой финансовой модели строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург поступили в Минфин России, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Предложения по новой финансовой модели строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург поступили в Минфин России и будут рассмотрены в установленном порядке", - подтвердили в пресс-службе.

Как заявлял ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров, согласно стратегическим планам холдинга, в 2030-2035 годах планируется построить около 7 тыс. км ВСМ.

Согласно подсчетам Минтранса РФ, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.

В конце августа 2023 года замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщил журналистам, что вопрос привлечения средств ФНБ для строительства высокоскоростной магистрали в России будет рассматриваться в рамках рабочей группы. Вопрос реализации проекта ВСМ будет детально рассмотрен в рамках рабочей группы, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава и реализации концессии. В том числе Иванов отметил, что изменение ключевой ставки ЦБ серьезно повлияет на финансовую модель проекта. На текущий момент стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценивается в 1,7 трлн рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал журналистам в начале октября 2023 года, что средства на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург из ФНБ пока не предусмотрены в проекте бюджета на 2024-2026 годы, решение будет обсуждаться в правительстве. В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что ВТБ готов рассмотреть возможность участия в синдикате банков по финансированию строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Ранее, поддержав предложение по началу реализации этого проекта, президент РФ Владимир Путин сказал, что время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Вместе с тем глава государства видит перспективы строительства ВСМ до Адлера, а в перспективе в сторону Донецка и Луганска.