В России ожидают "очень сложную" климатическую конференцию в ОАЭ

Будет глобальное подведение итогов, заявил спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Предстоящая в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 28-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата ожидается очень сложной, будет глобальное подведение итогов. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев на приеме посольства ОАЭ в преддверии конференции.

"Мы все знаем, что в этом году будет глобальное подведение итогов. К сожалению, мир не достиг тех целей, которые себе ставил, поэтому конференция сторон ожидается очень сложной. На нас будет колоссальное давление общества, граждан. Мы должны давать отчет этому, поэтому мы должны действительно готовиться", - сказал Эдельгериев.

Он также подчеркнул, что Россия выполняет в полной мере принятые на себя обязательства. Недавно утвержденная климатическая доктрина окончательно утвердила 2060 год в качестве цели по достижению углеродной нейтральности.

"Я считаю, что кроме глобального подведения итогов будут очень серьезные дискуссии по вопросам создания фонда потери ущерба. Как будет этот фонд функционировать, как он будет пополняться, где он будет находиться? Эти вопросы сегодня обсуждаются, они на острие и вокруг этого идут как раз дискуссии", - добавил спецпредставитель.